Shell will Partnerschaft mit Rosneft bei Öllieferungen aus Kasachstan beenden, Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der große britische Öl- und Gaskonzern Shell plant, seine Partnerschaft mit dem sanktionierten russischen Unternehmen Rosneft zu beenden. Durch diese Partnerschaft besitzen die Unternehmen gemeinsam einen Anteil an einer Ölpipeline in Kasachstan.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.

Shell wird seinen Anteil am Kaspischen Pipeline-Konsortium behalten: Es wird ihn nur nicht mehr gemeinsam mit dem sanktionierten russischen Unternehmen besitzen. Die Pläne von Shell wurden der Publikation von einer Reihe von Quellen unter der Bedingung der Anonymität bestätigt.

Shell hatte im März 2022 angekündigt, dass es aufgrund des russischen Einmarsches in der Ukraine aus dem russischen Gas- und Ölgeschäft aussteigen werde. Gleichzeitig hat das Unternehmen keine Pläne, das viel größere Joint Venture CPC zu verlassen.

CPC transportiert Öl von Kasachstan zur Schwarzmeerküste, zur Stadt Novorossiysk. Zu den Anteilseignern von CPC gehören die von Russland sanktionierten Unternehmen Rosneft und Lukoil sowie eine Reihe anderer globaler Ölgiganten.

Der Anteil von Shell an CPC beträgt 7,4%: 3,75% über ein Joint Venture mit Rosneft, 1,75% über eine direkte Beteiligung und 2% über seine Tochtergesellschaft BG Overseas Holding Ltd. Das Unternehmen lehnte es ab, eine offizielle Stellungnahme abzugeben.