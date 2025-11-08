Sibirien: Russland griff Umspannwerke an, die die Kernkraftwerke Chmelnyzky und Riwne versorgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Außenminister Andrij Sybiha erklärte, dass Russland in der Nacht zum 8. November bei einem massiven Angriff Umspannwerke angegriffen hat, die die Kernkraftwerke Chmelnyzky und Riwne mit Strom versorgen. Er forderte eine dringende Einberufung des Gouverneursrates der IAEO.

Quelle: Sibirien in den sozialen Medien X

Direkte Ansprache: „Bei den heutigen Angriffen hat Russland erneut die Umspannstationen beschossen, die die Atomkraftwerke Chmelnyzky und Riwne mit Strom versorgen.

Dies waren keine zufälligen, sondern gut geplante Angriffe. Russland gefährdet vorsätzlich die nukleare Sicherheit in Europa.

Wir fordern die dringende Einberufung des Gouverneursrates der IAEO, um auf diese inakzeptablen Risiken zu reagieren.“

Lesen Sie mehr: Sybiha rief auch alle Staaten, die Wert auf nukleare Sicherheit legen, einschließlich China und Indien, dazu auf, von Russland zu verlangen, seine rücksichtslosen Angriffe auf die Kernenergie einzustellen, die katastrophale Folgen haben könnten.

„Es muss globaler Druck ausgeübt werden, um Moskau zu zwingen, die nukleare Erpressung einzustellen“, betonte der Minister.

Was zuvor geschah: am 31. Oktober teilte die Internationale Atomsicherheitsbehörde (IAEA) mit, dass die Russen wichtige Umspannwerke angegriffen haben, die die ukrainisch kontrollierten Kernkraftwerke mit Strom versorgen, was zu einer Verringerung der Kapazität von Kraftwerksblöcken in mindestens einem der Kraftwerke geführt hat.