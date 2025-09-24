Sicherheitsdienst der Ukraine: maulwurf der Luftwaffe erhält 15 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahmung des Vermögens

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein russischer Agent, der für die ukrainischen Streitkräfte in der Region Lwiw spioniert hat, wurde zu 15 Jahren Gefängnis mit Beschlagnahmung des Vermögens verurteilt.

Quelle: SBU-Pressedienst

Details: Der Fall betrifft den Leiter des Unterkunfts- und Wartungsdienstes einer der Luftwaffenbrigaden der ukrainischen Streitkräfte, der vom Feind rekrutiert und diesen Sommer festgenommen wurde.

Um den Mann zur Kooperation zu bewegen, benutzten die Entführer seine ehemalige Militärfrau, die Mitglied des Agentenapparats des FSB im vorübergehend besetzten Melitopol ist. Er kommunizierte dann direkt mit einem Offizier des gegnerischen Spezialdienstes, so der SBU.

Den Ermittlungen zufolge bereitete der Verräter Koordinaten für einen groß angelegten russischen Raketen- und Drohnenangriff auf die Luftfahrtinfrastruktur der Ukraine vor.

Das Gericht befand den Agenten unter mehreren Artikeln des Strafgesetzbuches der Ukraine für schuldig:

č. 2 des Artikels 28, Teil 2 des Artikels 111 (Hochverrat, begangen durch vorherige Verschwörung einer Gruppe von Personen unter Kriegsrecht);

č. 1 Art. 263 (illegaler Umgang mit Waffen und Munition).

Der Ex-Frau des Maulwurfs wurde in Abwesenheit eine Mitteilung über den Verdacht des Hochverrats zugestellt.