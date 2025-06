Sieben illegale Glücksspieleinrichtungen wurden in Kiew geschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Sieben illegale Glücksspieleinrichtungen wurden aufgedeckt und in Kiew geschlossen.

Dies teilte das Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BES) mit.

Nach Angaben des BES befanden sich die unterirdischen Casinos in Nicht-Wohngebäuden in den Kiewer Stadtteilen Sviatoshynskyj und Desnianskyj. Die Verwalter der Einrichtungen ließen die Besucher ein, nachdem sie sich mit Hilfe von CCTV-Kameras vergewissert hatten, dass keine Strafverfolgungsbeamten anwesend waren.

Es wird berichtet, dass bei den Durchsuchungen Eigentum gefunden und beschlagnahmt wurde, das dem illegalen Zugang zu Online-Glücksspielen dient.

Insbesondere wurden mehr als 150 Computerausrüstungen, etwa 40 Spezialmöbel, Netzwerkausrüstungen, Aktenordner, Haushaltsgeräte usw. beschlagnahmt. Der geschätzte Wert des beschlagnahmten Eigentums beträgt etwa 1,5 Millionen Hrywnja.

Die vorgerichtlichen Ermittlungen dauern an.

Um es kurz zu machen:

Im Mai hat das Büro für wirtschaftliche Sicherheit drei illegale Glücksspieleinrichtungen in Bila Zerkwa, Vyshneve und Myronivka in der Region Kyjiw aufgedeckt und geschlossen.

Im Juni wurden sieben weitere illegale Spielhallen in der Region Kiew entdeckt und geschlossen. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wurden die illegalen Spielhallen in den Städten Bila Zerkwa, Butscha Irpin, Obuchiw und Wassylkiv in geschlossenen Räumen betrieben, auch während der Ausgangssperren.