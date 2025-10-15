Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Maschinengewehrschütze sorgte für Feuerschutz, und ein Gewehrschütze mit Zielfernrohr vernichtete die Feinde mit präzisen Einzelschüssen.

Soldaten der Special Operations Forces der Ukraine haben eine erfolgreiche Aufklärungs- und Kampfoperation in Richtung Nord-Slobodsk durchgeführt. Dies meldeten die Special Operations Forces am Mittwoch, den 15. Oktober, auf ihrer Facebook-Seite.

Eine Gruppe von Spezialkräften hat sich heimlich hinter die Frontlinie der ukrainischen Streitkräfte geschlichen und ist in das von russischen Truppen kontrollierte Gebiet eingedrungen.

Nach der Aufklärung durch eine Drohne starteten die ukrainischen Kämpfer eine Angriffsaktion, die sie während der Ausbildung wiederholt geübt hatten.

Während des Angriffs gab ein Maschinengewehrschütze Feuerschutz, und ein Scharfschütze mit einer optischen Waffe vernichtete die Feinde mit präzisen Einzelschüssen.

Die zweite Untergruppe der Spezialeinheiten näherte sich den Stellungen der Angreifer und eliminierte den Feind im Nahkampf.

Der verwirrte und verängstigte Feind wurde vollständig vernichtet. Die ukrainischen Kämpfer beschlagnahmten die Dokumente und die Kommunikationsausrüstung der Russen, woraufhin sie sich erfolgreich aus dem Gebiet der Operation zurückzogen.

Https://www.facebook.com/reel/858550746497504/&show_text=false&width=560&t=0

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Special Operations Forces russische DRGs im Dorf Yampol in der Region Donezk vernichtet und den Feind am weiteren Vorrücken gehindert haben.