Soldaten der Special Operations Forces haben einen Treibstoffzug auf der Krim angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Als Folge des Angriffs ist es nun schwierig, die südliche Gruppierung der russischen Truppen zu versorgen, so die Special Operations Forces.

Das ukrainische Militär hat einen russischen Zug mit Treibstoff und Schmiermitteln in der Nähe des Bahnhofs Dschankoj auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Krim getroffen. Dies meldeten die Spezialeinsatzkräfte (Special Operations Forces) am Donnerstag, den 21. August.

„Die Kräfte der Spezialoperationen der Streitkräfte der Ukraine haben in der Nähe des Bahnhofs Dschankoj spezielle Aktionen durchgeführt. Die Operation fand in der Nacht des 21. August statt. Die Spezialkräfte haben das rollende Material der Russen mit Treibstoff und Schmiermitteln beschossen“, heißt es in der Meldung.

Es wird angedeutet, dass als Ergebnis der Spezialoperationen die Versorgung der südlichen Gruppierung der russischen Truppen erschwert wird.

Am Vorabend der Special Operations Forces zeigte, wie Generalleutnant der russischen Streitkräfte Esedulla Abachev schwer verwundet wurde. Das Auto des stellvertretenden Kommandeurs des stellvertretenden Kommandeurs der Truppengruppierung Nord der russischen Streitkräfte wurde 5 Kilometer vor der Stadt Rylsk unter Beschuss genommen.