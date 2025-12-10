Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Soldaten des 8. Regiments der ukrainischen Spezialeinheiten haben bei einem Spezialeinsatz im Wald in der Region Donezk fünf russische Soldaten getötet.

Quelle: Special Operations Forces

Einzelheiten: Es wird berichtet, dass eine Gruppe von Angreifern unter Ausnutzung der Wetterbedingungen versucht hat, unbemerkt in den hinteren Teil der ukrainischen Stellungen einzudringen.

Spezialeinheiten der Ukraine vernichten eine feindliche Gruppe in der Region Donezk Video: Special Operations Forces der Ukraine

Die Kämpfer der Spezialeinheiten haben den Feind aufgespürt, seine Pläne durchkreuzt und alle fünf Angreifer ausgeschaltet.