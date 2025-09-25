Spezialkräfte der Hauptdirektion des Geheimdienstes haben auf der Krim zwei An-26 Flugzeuge zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Spezialkräfte der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums Ghosts zerstörten zwei An-26 Transportflugzeuge auf dem Flugplatz der russischen Invasoren.

Ukrainische Spezialkräfte haben eine erfolgreiche Operation auf der vorübergehend besetzten Krim durchgeführt und dabei zwei Transportflugzeuge vom Typ An-26 und mehrere Radaranlagen zerstört. Dies berichtet die Hauptdirektion für Aufklärung (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums (MoD) der Ukraine auf ihrer Facebook-Seite.

Kämpfer der Spezialeinheit der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums Ghosts haben zwei Transportflugzeuge An-26 auf dem Flugplatz der russischen Angreifer verbrannt.

Auch Einrichtungen der Luftabwehr wurden angegriffen.

Ghosts trafen auch eine russische Boden-Boden-Radarstation und die Küstenradarstation MR-10M1 Mys M1.

Wie wir bereits berichteten, hat der ukrainische Geheimdienst zum ersten Mal in der Geschichte zwei russische Be-12 Chaika Amphibienflugzeuge auf dem Gebiet der vorübergehend besetzten Krim zerstört.

Zuvor, am 21. September, wurde berichtet, dass Kampfflugzeuge des Hauptnachrichtendienstes drei russische Mi-8-Hubschrauber und eine 55Zh6U Nebo-U Radarstation auf der Krim getroffen haben.