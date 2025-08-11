Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Militärische Spione kontrollieren den Raum und zerstören alles, was sich auf dem Boden oder in der Luft bewegt.

In der Region Sumy bleibt die Logistik der russischen Invasoren im Fadenkreuz der Kämpfer der unbemannten Systeme der Abteilung für aktive Maßnahmen der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums. Dies berichtet der Pressedienst der Hauptdirektion des Geheimdienstes am Montag, den 11. August.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kampfmission der Abteilung der Hauptdirektion der Intelligenz, die Kämpfer Kraken, die Internationale Legion, die Verwaltung der unbemannten Systeme der Abteilung für Aktive Aktionen, jede feindliche Bewegung auszuschließen, um die Russen von der Versorgung mit Munition, Treibstoff, Nahrung und anderen Mitteln abzuschneiden.

Militärische Aufklärer kontrollieren den Luft- und Bodenraum und zerstören alles, was sich in den Weg des Feindes stellt. So können wir unsere Infanterie in den vorderen Stellungen wirksam unterstützen, was der Schlüssel zu erfolgreichen Kampfhandlungen ist.

„Inzwischen heulen sich die Moskauer an dem Abschnitt der Frontlinie, an dem die Meister der unbemannten Systeme der Hauptdirektion des Geheimdienstes arbeiten, bereits vor Hilflosigkeit gegenseitig an – jede Bewegung bedeutet ein Todesurteil. Der bewaffnete Kampf geht weiter!“ – betont die Hauptdirektion des Geheimdienstes.

Wir erinnern daran, dass die Kämpfer der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste zuvor auf der Krim eine der wertvollsten russischen Radarstationen getroffen haben – Jenissei des neuesten Flugabwehrraketensystems S-500. Kämpfer der Hauptdirektion des Geheimdienstes haben mehr als acht Kompanien von Eindringlingen in der Region Sumy besiegt