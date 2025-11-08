Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat die Aussetzung der Grenzübertritte aufgrund einer Datenbankstörung bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Nachmittag des 8. November wurde bekannt, dass der Grenzübergang aufgrund einer Datenbankstörung vorübergehend ausgesetzt wurde.

Quelle: Staatlicher Grenzschutzdienst

Einzelheiten: Es wird klargestellt, dass es sich um eine Zolldatenbank handelt.

Infolgedessen ist die Bearbeitung von Bürgern und Fahrzeugen, die in die Ukraine ein- und ausreisen, vorübergehend ausgesetzt.

Die Agentur sagt nicht, wann mit der Wiederherstellung der Datenbank und der Wiedereröffnung der Grenze zu rechnen ist.