Die Staatsanwaltschaft hat es versäumt, der Regionalen Militärverwaltung die Steuer in Höhe von einer Million Dollar für den Kauf von Motorola-Funkgeräten zu erstatten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Wirtschaftsgericht der Region Charkiw hat eine Klage der Staatsanwaltschaft abgewiesen, die darauf abzielte, der Regionalen Militärverwaltung von Charkiw 966.000 Hrywnja an Mehrwertsteuer (VAT) für den Kauf von MotoGolla-Funkgeräten zu erstatten.

Dies geht aus einem Gerichtsbeschluss vom 7. August hervor.

Im November 2023 bestellte die Abteilung für Verteidigung, Mobilisierung und Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden der regionalen Militärverwaltung von Charkiw bei Husk-Flex LLC 75 Motorola-Funkgeräte mit Verschlüsselungssystem und Antenne, Motorolla SLR5500 Repeater usw. für den Bedarf der Streitkräfte der Ukraine.

Der Wert der Transaktion belief sich auf rund 6 Millionen Hrywnja, einschließlich 20% Mehrwertsteuer.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte die regionale Militärverwaltung die Mehrwertsteuer unberechtigterweise gezahlt. Daher verlangte sie, dass der Regionalen Militärverwaltung 966 Tausend Hrywnja an Mehrwertsteuer zurückerstattet werden.

Gleichzeitig kam das Gericht zu dem Schluss, dass die Staatsanwaltschaft nicht nachweisen konnte, dass die Motorola-Funkgeräte DM4400E, DM4600E, DM4401E, DM4601E und der SLR5500 Repeater zu den Kategorien von Waren gehören, die von der Mehrwertsteuer befreit sind.

Daher wies das Gericht die Klage ab.

Die Staatsanwaltschaft wurde vor Gericht von Olexander Khryak vertreten, der Richter war N.M. Kukhar.

Die in Charkiw ansässige Hask-Flex LLC gehört der Hask Holding LLC und der in Zypern ansässigen Narta Trading Limited. Die Begünstigten sind die in Charkiw ansässigen Olexander Antilov, Walerij Dema, Eduard Golyak und Andrij Khorolets. Das Unternehmen wird von Yana Chupryna geleitet.

Um es kurz zu machen:

Das Handelsgericht der Stadt Kiew hat die Firma Tital Company LLC dazu verurteilt, 3,54 Millionen Hrywnja an Mehrwertsteuer an die Militäreinheit zurückzuzahlen.