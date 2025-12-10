Das State Bureau of Investigation untersucht die Umstände eines tödlichen Verkehrsunfalls, an dem Nationalgardisten in Wolhynien beteiligt waren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation untersuchen die Umstände eines tödlichen Verkehrsunfalls, der sich am 10. Dezember in Wolhynien ereignet hat.

Quelle: Pressedienst des State Bureau of Investigation

Einzelheiten: Der Unfall ereignete sich innerhalb des Dorfes Sokyrychi: Ein Militärlastwagen fuhr in den Betonzaun eines Privathauses, und der 56-jährige Militärfahrer starb noch am Unfallort.

Es wurde vorläufig festgestellt, dass gegen 09:00 Uhr ein Soldat der Nationalgarde auf dem Weg in die Stadt Kivertsi im Bezirk Luzk die Kontrolle verlor und auf die linke Straßenseite fuhr, wo er mit dem Betonzaun eines Privathauses kollidierte.

Infolge des Aufpralls war der Fahrer sofort tot, der Beifahrer erlitt Verletzungen in Form einer Prellung am rechten Schienbein.

Wegen des Unfalls wurde ein Strafverfahren nach Artikel 415 Teil 1 des ukrainischen Strafgesetzbuchs eingeleitet – Verstoß gegen die Regeln für das Führen oder den Betrieb eines Kampf-, Spezial- oder Transportfahrzeugs, der dem Opfer mittelschwere oder schwere Körperverletzungen oder den Tod verursacht hat.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiter des State Bureau of Investigation eine Reihe von notwendigen Ermittlungsmaßnahmen durchführen: Inspektion des Tatorts, Befragung von Zeugen, Beschlagnahme von materiellen Beweisen.