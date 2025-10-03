US-Stillstand könnte Waffenlieferungen an die Ukraine verzögern, The Telegraph

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainisch-amerikanischen Verhandlungen über Waffenlieferungen könnten aufgrund des Stillstands der US-Regierung eingefroren werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Telegraph.

Ukrainisch-amerikanische Verhandlungen

Nach Angaben der Zeitung wurden die Verhandlungen zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten über militärische Unterstützung und Zusammenarbeit im Bereich der Drohnen auf Eis gelegt, nachdem Hunderttausende von Bundesbeamten in den Urlaub gegangen waren. Infolgedessen, so schreibt der Telegraph, sind die Verhandlungen über Waffenlieferungen an die Ukraine nun gefährdet.

Auch andere ukrainische Delegationen, die in den kommenden Wochen im Weißen Haus eintreffen sollten, um andere Themen zu besprechen, „überdenken nun ihre Pläne“.

Dies gilt insbesondere für die Delegation, die mit Washington über einen großen „Drohnen-Deal“ verhandelte, in dessen Rahmen die Ukraine ihre eigenen Drohnen an die USA verkaufen will.

Der US-Shutdown

Am 1. Oktober hat die US-Bundesregierung ihre Arbeit teilweise eingestellt. Der Shutdown wurde verhängt, weil Republikaner und Demokraten keine Einigung über die Haushaltsausgaben erzielen konnten. Laut den Wirtschaftsberatern von US-Präsident Donald Trump könnte das Land 15 Milliarden Dollar pro Woche verlieren.

Darüber hinaus wird die Trump-Administration in den kommenden Tagen mit massiven Entlassungen von US-Regierungsangestellten beginnen.