Die Streitkräfte der Ukraine haben eine gefälschte Seite des Kommandeurs der Territorialen Verteidigungsstreitkräfte entdeckt

Ein gefälschtes Konto, das sich als der Kommandeur der Territorialen Verteidigungskräfte, Generalmajor Igor Plakhutu, ausgibt, wurde entdeckt. Dies wurde von den Territorialen Verteidigungskräften der Streitkräfte der Ukraine am 20. Oktober gemeldet.

Das Militär erklärte, dass Generalmajor Plakhuta keine Konten in den sozialen Medien hat und die gefälschte Seite nichts mit dem Kommandeur oder dem Kommando der Territorialen Verteidigungskräfte zu tun hat.

Laut den Streitkräften ist die Seite wahrscheinlich für Desinformation, Betrug unter dem Vorwand, „der Armee zu helfen“, das Sammeln von persönlichen Daten und das Schaffen von Informationsverwirrung erstellt worden.

Wir erinnern daran, dass der Sicherheitsdienst und die Nationale Polizei einen groß angelegten Plan zur Veruntreuung von Spendengeldern für die Streitkräfte der Ukraine, der im Süden und Osten der Ukraine operierte, aufgedeckt haben.

