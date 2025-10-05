Die Stromversorgung in Saporischschja ist nach einem nächtlichen Angriff der Russischen Föderation wiederhergestellt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Elektriker haben jetzt die Stromversorgung von 73.000 Abonnenten wiederhergestellt, die von den russischen Truppen ohne Strom versorgt wurden.

In Saporischschja wurde die Stromversorgung für alle Verbraucher wiederhergestellt, die infolge des nächtlichen russischen Beschusses ohne Strom waren. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporoshje Ivan Fedorow mit.

Die Rede ist von mehr als 73 Tausend Abonnenten.

„Alle Verbraucher, die infolge des nächtlichen feindlichen Angriffs auf Saporoshje stromlos waren, sind angeschlossen“, bemerkte er in der Nachricht.

Fedorow erinnerte daran, dass der Feind mehr als 73 Tausend Abonnenten des Lichts beraubt hat. Er bedankte sich bei den Energietechnikern.

Wir erinnern daran, dass Russland in der Nacht zum 5. Oktober einen kombinierten Angriff auf die Ukraine mit dem Einsatz von Kampfdrohnen, Luft-, See- und Landraketen, insgesamt 549 Luftangriffsmittel, gestartet hat. Die Luftabwehr hat 478 Luftziele zerstört.

In der Region Iwano-Frankiwsk wurden kritische Infrastruktureinrichtungen getroffen. In der Region Winnyzja gab es einen Treffer auf eine Industrieanlage.