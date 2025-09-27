Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Russen bemühen sich um die Unterstützung der IAEO bei ihrem Versuch, das Kernkraftwerk Saporischschja (Saporischschja NPP) zu übernehmen.

Dies hat Außenminister Andrij Sybiha angekündigt.

Laut Sybiha hat Russland 200 Kilometer Stromleitungen am linken Ufer des Flusses Dnipro verlegt, um den Versuch vorzubereiten, das Kraftwerk zu übernehmen, es an das Netz anzuschließen und wieder in Betrieb zu nehmen.

„Der russische Versuch, das AKW Saporischschja wieder ans Netz zu bringen, könnte der schlimmste von allen sein und das größte Risiko darstellen. Moskau versucht aktiv, die IAEO in dieses Abenteuer zu verwickeln und seine Beschlagnahmung des AKW Saporischschja zu rechtfertigen.

Ein solches Szenario führt zu einem unumkehrbaren Zusammenbruch der von der IAEO geschaffenen friedlichen nuklearen Ordnung“, sagte Sybiha.

Der Minister fügte hinzu, dass die Ukraine von der Agentur eine prinzipielle Position fordert, dass das KKW Saporischschja an die Ukraine, seinen rechtmäßigen Eigentümer, zurückgegeben werden sollte.

„Wir rufen alle Länder, die an nuklearer Sicherheit interessiert sind, dazu auf, Moskau klar zu machen, dass sein nukleares Abenteuer beendet werden muss“, fügte der Außenminister hinzu.

Um es kurz zu machen:

Die externe Stromversorgung des von Russland besetzten KKW Saporischschja ist seit mehr als drei Tagen unterbrochen. Dies ist ein Rekordausfall, der Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Kraftwerks aufkommen lässt.