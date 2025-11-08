Swyrydenko nennt die Prioritäten der Regierung nach dem nächtlichen Angriff Russlands

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach dem massiven nächtlichen Angriff Russlands hat die Regierung ihre Arbeit auf die rasche Wiederherstellung der Wärme-, Strom- und Wasserversorgung konzentriert.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrdenko.

„Wir arbeiten daran, die Folgen im ganzen Land zu beseitigen. Der Schwerpunkt liegt auf der schnellen Wiederherstellung von Wärme, Licht und Wasser“, sagte Swyrydenko.

Sie wies darauf hin, dass bereits Telefonkonferenzen mit den Leitern der regionalen Militärverwaltungen stattgefunden haben und Berichte über die Situation in den Einrichtungen gehört wurden.

Nach Angaben der Ministerpräsidentin sind Krisenstäbe und Bereitschaftspunkte vor Ort eingerichtet worden.

„Das Energieministerium, das Innenministerium und das Entwicklungsministerium koordinieren zusammen mit den regionalen Verwaltungen und den lokalen Behörden die Arbeit der Reparaturteams, der Versorgungsunternehmen und des staatlichen Notdienstes, um die lebenswichtigen Dienste wiederherzustellen“, fügte sie hinzu.

Beschuss der Ukraine

Über Nacht hat Russland einen groß angelegten kombinierten Angriff auf die Ukraine gestartet, bei dem Raketen und Drohnen eingesetzt wurden, um die Energieinfrastruktur anzugreifen.

Aufgrund der Schäden an den Netzen mussten in einer Reihe von Regionen Notstromausfälle verhängt werden, was zu Unterbrechungen kritischer Systeme führte.

Alles, was derzeit über die Folgen des kombinierten feindlichen Angriffs bekannt ist, finden Sie in dem Artikel von RBK Ukrajina.

Es ist erwähnenswert, dass Krementschuk besonders betroffen war, da es aufgrund des massiven russischen Angriffs keine Stromversorgung mehr hatte.

Außerdem mussten die Züge von Ukrsalisnyzja aufgrund der Schäden an der Infrastruktur mit Verspätungen weiterfahren. Mehr dazu können Sie in einem separaten Artikel lesen.