Syrskyj sprach über die Situation in der Region Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte hat zwei Tage in Einheiten in der Region Charkiw verbracht, weil dort neue Offensiven der russischen Armee drohen.

In der Richtung Juschnosloboschanski (Region Charkiw – Anm. d. Red.) haben die Verteidigungskräfte in der vergangenen Woche insgesamt mehr als 60 feindliche Angriffe abgewehrt. Etwa ein Dutzend Gefechte gehen täglich weiter. Dies berichtete der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, General Olexander Syrskyj, am Samstag, den 5. Juli, in Telegram.

Er sagte, er habe zwei Tage in Einheiten in Charkiwschtschina verbracht, weil hier neue Offensiven der russischen Besatzungsarmee drohen.

„Ich arbeite mit dem Kommandeur der Vereinigten Streitkräfte – dem Kommandeur der OSUV Chortyzja, Generalmajor Mikhail Drapaty – zusammen. Hier, in Richtung Yuzhnoslobozhansky, haben unsere Soldaten in der vergangenen Woche insgesamt mehr als 60 feindliche Angriffe abgewehrt. Etwa ein Dutzend Gefechte gehen täglich weiter“, schrieb Syrskyj.

Der Oberbefehlshaber besprach mit den Kommandeuren der ukrainischen Streitkräfte und der Einheiten der Nationalgarde Möglichkeiten zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und erläuterte die vorrangigen Bedürfnisse und Forderungen des Militärs.

„Die Russen versuchen, Druck auszuüben, aber wir müssen in Bereitschaft sein und effektive taktische und technologische Lösungen anwenden, um das Vorrücken der Invasoren zu verhindern“, fasste er zusammen.

Erinnern Sie sich, für den Tag am 4. Juli wurden an der Front 183 militärische Zusammenstöße in 11 Richtungen registriert. Die russische Armee hat mehr als 1.000 getötete und verwundete Kämpfer und mehr als 500 Einheiten verschiedener Ausrüstungen verloren.