Szijjarto forderte Selenskyj auf, die "Bedrohung Ungarns" einzustellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto sagte, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj den Unabhängigkeitstag der Ukraine angeblich dazu benutzt habe, Ungarn zu bedrohen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Beitrag auf Facebook.