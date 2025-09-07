Tödlicher Unfall auf der Charkiwske-Autobahn in Kiew: zwei Menschen getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Kiewer Stadtteil Darnytskyj ereignete sich ein tödlicher Autounfall. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall getötet, drei weitere wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Kiewer Bereitschaftspolizei.

Die Polizei hat eine strafrechtliche Untersuchung des tödlichen Unfalls eingeleitet, der sich am 7. September im Bezirk Darnytskyj der Hauptstadt ereignet hat.

Nach vorläufigen Informationen kam heute gegen 17:00 Uhr ein 24-jähriger Audi-Fahrer auf der Charkiwske-Autobahn mit hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Nissan zusammen.

Der Audi fing beim Aufprall Feuer, und der Fahrer und ein 45-jähriger Beifahrer des Fahrzeugs starben noch am Unfallort.

Der Fahrer und der Beifahrer des Nissan im Alter von 59 und 47 Jahren sowie ein 22-jähriger Fußgänger, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe aufhielt, erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Derzeit arbeitet das Ermittlungsteam der Kiewer Stadtpolizei weiter an der Unfallstelle, um den Unfall zu untersuchen.

Es wurde ein Strafverfahren nach Teil 2 des Artikels 286 des Strafgesetzbuches der Ukraine eingeleitet, nämlich wegen Verletzung der Verkehrssicherheitsregeln.

Wegen des Unfalls wurde heute der Verkehr auf der Charkiw-Autobahn in Kiew blockiert. RBK Ukrajina zeigte ein Video vom Unfallort.

Unfälle in der Ukraine