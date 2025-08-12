In Transkarpatien wurden 7,5 Tausend geschmuggelte Labubu beschlagnahmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Zollbeamten erstellten ein Protokoll über die Verletzung der Zollvorschriften gegen einen Unternehmer aus der Region Wolhynien.

In der Region Transkarpatien beschlagnahmten Zollbeamte eine große Menge an Schmuggelware. Dies teilte der regionale Zoll am Dienstag, den 12. August mit.

„Die Zollbeamten von Transkarpaten stellten fest, dass die deklarierte Ladung mit Kinderspielzeug und Zubehör Anzeichen von gefälschten Waren einer bekannten Marke enthielt. Sie wurden in einem Lastwagen über die ukrainisch-slowakische Grenze an die Adresse des Unternehmers aus Wolhynien gebracht“, heißt es in dem Bericht.

Das Amt nennt nicht, um welches Spielzeug es sich handelt, aber nach den veröffentlichten Fotos zu urteilen, handelt es sich um Labubu.

„7440 Stück Plüschtiere, 8120 Stück Schlüsselanhänger, 1140 Stück Silikonhüllen und 150 Stück Hüllen für Kopfhörer, die unter Verletzung von gesetzlich geschützten Rechten des geistigen Eigentums in das Zollgebiet der Ukraine verbracht wurden, wurden beschlagnahmt. Der vorläufige Gesamtwert der beschlagnahmten Waren übersteigt eine halbe Million Hrywnja“, fügten die Zollbeamten hinzu.

Ein Protokoll über die Verletzung der Zollvorschriften gemäß dem Artikel über die Verbringung von Waren über die Zollgrenze der Ukraine unter Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums (Artikel 476 des Zollkodex der Ukraine) wurde in Bezug auf den Unternehmer aus der Region Wolhynien erstellt.