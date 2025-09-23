Trump hat eine neue Vorhersage über das Ende des Krieges gemacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

„Er wird noch lange nicht zu Ende sein“, sagte Trump. Er erinnerte daran, dass Russland bereits dreieinhalb Jahre in den Krieg mit der Ukraine investiert hat.

US-Präsident Donald Trump glaubt, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine noch lange nicht zu Ende sein wird. Das sagte er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in New York.

Laut Trump steht Russland „nicht besonders gut da“, da es bereits dreieinhalb Jahre in den Krieg gegen die Ukraine investiert hat. Dabei hatte Moskau geplant, den Krieg schnell zu beenden.

„Es handelt sich um dreieinhalb Jahre sehr harter Kämpfe. Und es sieht so aus, als würde er noch lange nicht enden“, bemerkte der US-Präsident.

Wir erinnern daran, dass der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in New York sagte, dass die ukrainischen Verteidiger im Laufe des Monats 360 Quadratkilometer Territorium von den russischen Invasoren befreit haben.

