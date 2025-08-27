Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

US-Präsident Donald Trump hat eine Entscheidung unterzeichnet, 50 Prozent Zölle auf die Einfuhr indischer Waren zu erheben. Damit soll Neu-Delhi dafür bestraft werden, dass es weiterhin russisches Öl kauft, mit dem laut Trump Russlands Krieg gegen die Ukraine finanziert wird, berichtet Bloomberg.

Die neuen Zölle traten in der Nacht zum Mittwoch, den 27. August, in Kraft und verdoppeln die bestehenden Abgaben von 25%. Sie betreffen mehr als 55 Prozent der indischen Exporte in die USA, den größten Markt des Landes.

Pharmazeutika und Elektronik, einschließlich der großen Investitionen von Apple in Indien, sind vorerst von den Beschränkungen ausgenommen.

Die Entscheidung des Weißen Hauses verschlechtert die Beziehungen zwischen Washington und Neu-Delhi, die in den letzten Jahren eine Partnerschaft in Opposition zu China aufgebaut haben. Indien bezeichnete das Vorgehen der USA als „unfair und ungerechtfertigt“ und schwor, weiterhin russisches Öl zu kaufen.

„Dies wird sehr große Auswirkungen auf die indischen Exporteure haben, da die 50 Prozent Zölle für die Kunden nicht angemessen sind“, sagte Israr Ahmed, Direktor von Farida Shoes Pvt. Ltd. Ltd., das mehr als 60 Prozent seiner Produkte in die USA liefert.

Gleichzeitig werden sich die Auswirkungen in Grenzen halten, da sich die Wirtschaft auf die Binnennachfrage konzentriert – der private Konsum macht etwa 60 Prozent des BIP des Landes aus.

Die USA sind der größte Exportmarkt für Indien (87,4 Mrd. USD im Jahr 2024), machen aber nur 2 % des indischen BIP aus.