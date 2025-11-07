Tschuhujiw wurde von mehr als einem Dutzend Drohnen angegriffen: ein Geschäft und eine Bildungseinrichtung wurden beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 7. November griffen die Russen Tschuhujiw in der Region Charkiw massiv mit Drohnen an. An den Schauplätzen der Angriffe kam es zu einem massiven Brand.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Telegram-Nachricht der Bürgermeisterin von Tschuhujiw, Galina Minaeva.

Die Medien berichteten kürzlich, dass mehr als ein Dutzend Explosionen in der Gemeinde Tschuhujiw zu hören waren. Die Bürgermeisterin bestätigte, dass mehr als 10 Angriffsdrohnen nach Tschuhujiw geschickt wurden.

„Wieder einmal ist unsere Stadt zum Ziel des Feindes geworden – der Feind hat mehr als 10 Drohnen nach Tschuhujiw geschickt. Ein ziviles Unternehmen und eine Bildungseinrichtung wurden vorläufig beschädigt. Es gibt ein starkes Feuer an den getroffenen Stellen“, teilte Minaeva mit.

Sie fügte hinzu, dass die Rettungsdienste bereits vor Ort sind und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Beschuss von Tschuhujiw

Vor einer Woche, in der Nacht zum 29. Oktober, griffen die Russen die Region Charkiw ebenfalls mit Drohnen an. Der Hauptangriff betraf Tschuhujiw.

Infolge des Angriffs wurden etwa 6 Treffer auf dem Gelände eines privaten Unternehmens der Lebensmittelindustrie verzeichnet. Es ist bekannt, dass in einem etwa 100 Quadratmeter großen Fertigwarenlager ein Feuer ausgebrochen ist.

Wir haben auch geschrieben, dass Tschuhujiw am Abend des 17. Oktober unter einen Drohnenangriff geraten ist. Mindestens 12 Explosionen waren in der Stadt zu hören, woraufhin in fast allen Vierteln der Strom ausfiel.