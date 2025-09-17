Tymoschenko traf sich mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments Meczola

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainische Abgeordnete Julia Tymoschenko hat sich mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Mecola getroffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Tymoschenkos Facebook-Seite.

„Ich hatte ein aufrichtiges und bedeutungsvolles Gespräch mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Mecola“, sagte sie.

Die Abgeordnete dankte Metzola für die unzerbrechliche Einheit Europas und betonte, wie wichtig es sei, die militärische, politische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine, ihre Souveränität und territoriale Integrität zu stärken.

„Die Ukraine ist keine Last für Europa. Die Ukraine ist seine Bewährungsprobe. Die Sicherheit Europas ist ohne die Sicherheit der Ukraine unmöglich“, betonte Tymoschenko.

Roberta Metzola betonte ihrerseits, dass die Ukrainer Helden sind, die Freiheit und Demokratie in ganz Europa verteidigen.

„Und Europa wird die Ukraine niemals allein lassen“, sagte die Präsidentin des Europäischen Parlaments.

Meczolas Besuch in Kiew

Die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Mecola ist am Mittwoch, den 17. September, in Kiew eingetroffen. Es wird erwartet, dass sie eine Rede vor der Werchowna Rada hält.

In ihrer Rede vor der Werchowna Rada kündigte Mecola insbesondere die Eröffnung der ständigen Vertretung des Europäischen Parlaments in Kiew an.