Die Ukraine hat einen Rekordvertrag für den Kauf von Gas unterzeichnet

Es ist das erste Mal, dass ein so großes Darlehen von der Europäischen Union ohne eine staatliche Garantie der Ukraine garantiert wird.

Die Ukraine hat ein Rekordabkommen für den Kauf von Gas unterzeichnet – für einen Gesamtbetrag von 500 Millionen Euro. Dies gab Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko am Mittwoch, den 13. August, in Telegram bekannt.

„Naftohas und die EBRD haben einen Rekordvertrag für die Ukraine unterzeichnet – 500 Millionen Euro für den Kauf von Gas. Dies ist das größte Projekt der Bank in unserem Land“, schrieb sie.

Laut Swyrydenko ist das Wichtigste, dass zum ersten Mal ein solches Darlehen unter der Garantie der EU und ohne die staatliche Garantie der Ukraine gewährt wird.

„Dies wird es der Ukraine ermöglichen, sich besser auf die Heizperiode vorzubereiten und die ukrainischen Haushalte auch während der schwierigsten Tage des Winters mit Wärme und Licht zu versorgen“, erklärte der Regierungschef und dankte der EBWE und der EU für ihre Unterstützung.

Unterdessen erklärte Naftohas, dass es Gas zu wettbewerbsfähigen Bedingungen von mehr als 30 präqualifizierten Lieferanten auf der Grundlage von Verträgen kaufen werde, die gemäß den Standards der European Federation of Energy Traders (EFET) abgeschlossen wurden. Diese Organisation vereint mehr als 120 europäische Unternehmen und hat zum Ziel, die Transparenz und Effizienz des europäischen Energiemarktes zu erhöhen, den Wettbewerb zu fördern und eine zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 257

