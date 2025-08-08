FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

In der Ukraine ist die Hälfte der Anbauflächen für Frühgetreide gedroschen worden

Die ukrainischen Landwirte haben bereits 5.299,5 Tausend Hektar Aussaatfläche gedroschen und dabei 19.909,8 Tausend Tonnen Getreide geerntet.

Bis zum 8. August haben die ukrainischen Landwirte fast 20 Mio. Tonnen Frühgetreide und Hülsenfrüchte geerntet. 47% der Anbauflächen sind abgeerntet. Dies teilte das Ministerium für Wirtschaft, Ökologie und Landwirtschaft der Ukraine am Freitag mit.

Das meiste Getreide wird in den Regionen Odessa, Kirowohrad und Poltawa gedroschen.

Im Einzelnen:

  • Weizen – 3.713,4 Tausend Hektar wurden gedroschen, 14.914,1 Tausend Tonnen wurden gedroschen; Gerste – 1.165,8 Tausend Hektar wurden gedroschen, 4.250 Tausend Tonnen wurden gedroschen; Erbsen – 223,7 Tausend Hektar wurden gedroschen, 541,2 Tausend Tonnen wurden gedroschen Andere Getreidesorten und Hülsenfrüchte wurden auf einer Fläche von 195,1 Tausend Hektar gedroschen, 203,6 Tausend Tonnen wurden gedroschen.

Unter den Spitzenreitern, insbesondere:

  • Gebiet Odessa – 1.070,4 tausend Hektar gedroschen, 3.089,1 tausend Tonnen gedroschen; Gebiet Kirowohrad – 521 tausend Hektar gedroschen, 2.161,6 tausend Tonnen gedroschen. Gebiet Poltawa – 361,3 Tausend Hektar gedroschen, 1.636,5 Tausend Tonnen gedroschen. Der Raps wurde bereits auf einer Fläche von 1.023,4 Tausend Hektar geerntet (2.538,2 Tausend Tonnen).

Denken Sie daran, dass die Landwirte neben den militärischen Risiken auch mit ungünstigen Wetterbedingungen konfrontiert waren. Dies könnte die Ernte im Jahr 2025 beeinträchtigen.

Ukraine prognostiziert niedrigste Weizenernte seit 13 Jahren

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 267

