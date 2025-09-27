Die Ukraine hat den syrischen Haftbefehl gegen Baschar al-Assad, der sich in Moskau versteckt hält, unterstützt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Ukraine hat die Entscheidung Syriens begrüßt, einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad zu erlassen und hat ihre Unterstützung für alle Bemühungen bekundet, ihn vor Gericht zu bringen.

Quelle: Post von Präsident Selenskyj in den sozialen Medien

Einzelheiten: In der Erklärung wird betont, dass sich Assad seit Dezember 2024 in Moskau versteckt hält, zusammen mit anderen Vertretern krimineller Regime. Kiew nannte es bezeichnend, dass „die berüchtigtsten Mörder und Verbrecher der Welt in der Hauptstadt der Straflosigkeit Zuflucht finden.“

Wörtlich: „Seit Dezember letzten Jahres versteckt er (Baschar al-Assad – Anm. d. Red.) sich in Moskau zusammen mit der ehemaligen ukrainischen und anderen kriminellen Eliten. Es ist bezeichnend, dass sich die berüchtigtsten Mörder und Verbrecher der Welt in der Hauptstadt der Straflosigkeit vor der Justiz verstecken.“

Einzelheiten: Die Ukraine betonte, dass Russland seine eigenen Verbrechen und die Verbrechen anderer verbirgt und der einzige Weg, die Straflosigkeit zu beenden, internationaler Druck, kollektives Handeln und die Sicherstellung der Rechenschaftspflicht für alle Verbrechen sind.

Die Ukraine dankte außerdem allen Staaten und internationalen Partnern, die dabei helfen, das Völkerrecht zu stärken und die Länder wieder aufzubauen, nachdem Bashar al-Assad und andere Diktatoren sie in Trümmern hinterlassen haben.

Hintergrund:

Am 25. September erließ das syrische Justizministerium einen Haftbefehl in Abwesenheit gegen den ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad. Er wird wegen vorsätzlichen Mordes, Angriffs mit der Absicht, einen Bürgerkrieg zu provozieren, und Folter mit Todesfolge angeklagt.