Die Ukraine wird von russischen Schaheds angegriffen: Wo bleibt die Drohung mit Streiks?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Invasoren haben Schahed-Angriffsdrohnen in der Ukraine gestartet. In einer Reihe von Regionen wurde der Luftalarm ausgerufen und die Luftabwehr ist in Betrieb.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine und die Luftalarmkarte der Ukraine.

Die ersten feindlichen Drohnen tauchten gegen 21:00 Uhr im ukrainischen Luftraum auf und bewegten sich vom Norden der Regionen Tschernihiw und Sumy in Richtung Süden und Südwesten.

Ab 22:58 Uhr waren die russischen Shakhtys auf dem Vormarsch:

eine neue Gruppe im Norden der Region Tschernihiw in Richtung Süden; im

Süden der Region Tschernihiw in Richtung der Region Kiew; im

Osten der Region Poltawa in Richtung

Süden; in der Region Tscherkassy in Richtung Süden/Südwesten. Um 23:14 Uhr wurde in Kiew ein Luftangriffsalarm ausgerufen. Das Militär meldete eine feindliche Drohne, die sich der Stadt von Osten her näherte.

Um 23:24 Uhr wird eine neue Gruppe von Angriffsdrohnen im Norden der Region Tschernihiw gesichtet, die nach Südwesten fliegen.

Um 23:14 Uhr sah die Luftalarmkarte der Ukraine wie folgt aus: .*

Russischer Beschuss der Ukraine

In der Nacht zum Sonntag, 15. Juni, haben die Russen 183 Schaheda-Raketen aus fünf Richtungen sowie Marschflugkörper und ballistische Raketen auf die Ukraine abgefeuert.

Die Stadt Krementschuk und eine Reihe von Siedlungen in der Region Poltawa erlitten die meisten Schäden und Zerstörungen.

Inzwischen planen die Russen auch Angriffe auf den Energiesektor. Die Informationen wurden an die IAEO und den Sondergesandten des US-Präsidenten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, weitergeleitet.