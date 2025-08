In der Ukraine wurden die Bußgelder für die Nichtausstellung von Schecks um das 3-4fache erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nach den neuen Regeln beträgt das Bußgeld für den ersten Verstoß 100% der Kosten für Waren oder Dienstleistungen.

Am Freitag, den 1. August, endete die Übergangszeit, in der die reduzierte Höhe der Geldbußen für Verstöße gegen die Regeln zur Anwendung der RRO/PRRO galt. Dies gab die staatliche Steuerbehörde bekannt.

Im Jahr 2023, nach der Wiederaufnahme des Rechts der Regulierungsbehörden, Strafen in vollem Umfang anzuwenden, reduzierte der Staat vorübergehend deren Höhe auf 25% für den ersten Verstoß und 50% für den nächsten, um die Unternehmen an die neuen Bedingungen anzupassen.

Die Milderungen sind nicht mehr in Kraft, was bedeutet, dass die Geldstrafen für die Nichtverwendung von RPOs und die Nichtausstellung von Schecks wieder in voller Höhe erhoben werden:

100% – des Wertes der Waren (Arbeiten, Dienstleistungen) beim ersten Verstoß;

150% – des Wertes bei jedem weiteren Verstoß.

Der Staatliche Steuerdienst der Ukraine hat die Unternehmen aufgefordert, die festgelegten Regeln für Zahlungen im Handel, in der Gastronomie und bei Dienstleistungen einzuhalten. Unternehmen dürfen nur registrierte RROs, PWROs oder Abrechnungsbücher verwenden, Abrechnungen in voller Höhe der Kosten für Waren oder Dienstleistungen vornehmen sowie die entsprechenden Abrechnungsdokumente (in Papier- oder elektronischer Form) an Kunden ausstellen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Ukraine im Zeitraum April-Juni 73.799 physische Unternehmen eröffnet wurden, das sind 3% weniger als im Vorjahr. Mehr als ein Drittel der Unternehmen, die in diesem Jahr ihre Tätigkeit eingestellt haben, waren seit weniger als zwei Jahren tätig. 22% dieser Unternehmen wurden im letzten Jahr eröffnet, weitere 15% werden im Jahr 2023 eröffnet. Zunahme der Schließungen Einzelunternehmer: Hetmanzew nennt die Gründe