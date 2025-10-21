Die Ukrainer haben begonnen, die Grundsteuer aktiver zu zahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Von Januar bis September 2025 zahlten insgesamt 853,4 Tausend Steuerzahler Grundsteuer.
Von Januar bis September zahlten die Immobilienbesitzer 9,5 Milliarden Hrywnja an Steuern auf unbewegliches Vermögen außer Grundstücken. Dies teilte die staatliche Steuerbehörde am Dienstag, den 21. Oktober mit. Das sind 22% oder 1,7 Milliarden Hrywnja mehr als im entsprechenden Zeitraum des letzten Jahres.
Nach Angaben der Steuerbehörden erhielten die Haushalte die größten Beträge:
- Kyjiw – 1,87 Milliarden Hrywnja, Lwiwska – 0,94 Milliarden Hrywnja, Kyjiwska – 0,93 Milliarden Hrywnja, Region Odessa – 0,91 Milliarden Hrywnja.
Im Allgemeinen zahlten 853,4 Tausend Steuerzahler im Zeitraum Januar-September Grundsteuer.
Die Grundsteuer wird von Privatpersonen gezahlt, die Eigentümer von:
- wohnungen mit einer Fläche von mehr als 60 Quadratmetern; Häuser mit einer Fläche von mehr als 120 Quadratmetern; andere verschiedene Arten von Wohnungen, einschließlich ihrer Anteile, von mehr als 180 Quadratmetern.
