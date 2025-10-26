Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei der Säuberungsaktion wurden Dutzende von Russen direkt im Dorf und an den Zufahrten zum Dorf eliminiert. Derzeit befindet sich kein Feind in Egorovka.

Die Soldaten des 425 separaten Angriffsregiments Skelia haben das Dorf Egorovka in Richtung Alexandrovsk von den russischen Truppen geräumt. Das entsprechende Video über die Kampfhandlungen des Regiments wurde vom StratCom der Streitkräfte der Ukraine veröffentlicht.

„Räumung des feindlichen Dorfes Egorovka in Richtung Alexandrowsk durch die DRG“, heißt es in dem Bericht.

Nach der Säuberung stellten die Verteidiger die ukrainische Flagge auf.