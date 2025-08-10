"Ukrenerho hat Achmetows DTEK Donezk Power Grids auf 5 Millionen Hrywnja verklagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Handelsgericht der Oblast Donezk hat DTEK Donezk Power Grids dazu verurteilt, Hrywnja 5,11 Millionen an NPC Ukrenerho zu zahlen, zuzüglich 3% Zinsen pro Jahr und Inflationsverluste für die verspätete Erfüllung der Verpflichtung.

Dies geht aus dem Gerichtsbeschluss vom 5. August hervor.

„Ukrenerho begründete seine Forderungen mit der Tatsache, dass DTEK Donezk Power Grids seine finanziellen Verpflichtungen aus dem Vertrag vom 01.01.2024 über die Erbringung von (operativen und technischen) Dispatch-Management-Dienstleistungen nicht ordnungsgemäß erfüllt hat, was zu einer Verschuldung des staatlichen Unternehmens in Höhe von 120,3 Millionen Hrywnja führte.

Anfang 2025 gewann Ukrenerho ein Gerichtsverfahren gegen DTEK Donezk Power Grids wegen 120,3 Mio. Hrywnja der Hauptschuld.

Gleichzeitig argumentierte das staatliche Unternehmen, dass es Gründe für die Rückforderung von 1,11 Millionen Hrywnja in Höhe von 3 % pro Jahr für den Zeitraum vom 17.10.2024 bis zum 06.02.2025 und für Inflationsverluste in Höhe von 4 Millionen Hrywnja für den Zeitraum vom 17.10.2024 bis zum 31.12.2024 gebe.

Das Gericht stellte fest, dass DTEK Donezk Power Grids das Bestehen einer Schuld aus dem Vertrag über die Erbringung von Dispatch-Managementleistungen (betrieblich und technisch) in Höhe von 120,3 Mio. Hrywnja nicht widerlegen konnte, und forderte daher 5,11 Mio. Hrywnja von dem privaten Unternehmen zurück.

Der Endbegünstigte von DTEK Donezk Power Grids ist Rinat Achmetow.

Um es kurz zu machen:

Das Wirtschaftsgericht Kiew verurteilte Ukrenerho zur Zahlung von 4,58 Millionen Hrywnja an Inflationsverlusten und 3% pro Jahr an die Kyjiw Regional Energy Supply Company LLC, die mit Achmetow verbunden ist.