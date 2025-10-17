Ukrenerho: In der Ukraine kann es am Abend des 17. Oktober zu Stromausfällen kommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 17. Oktober sind Notstromabschaltungen während der abendlichen Verbrauchsspitzen geplant, und im östlichen Teil des Landes könnten die Stromabschaltungen in der nächsten Stunde wieder aufgenommen werden.

Dies gab der Vorstandsvorsitzende von NPC Ukrenerho Witalij Zaichenko im Fernsehen bekannt, berichtet Ukrinform.

„Die Pläne für Notstromausfälle gelten teilweise auch für Haushaltskunden. Diese Einschränkungen werden heute während der abendlichen Spitzenlast und möglicherweise in der nächsten Stunde im östlichen Teil der Ukraine in Kraft sein“, sagte er.

Er erinnerte daran, dass die Russen bei ihren Angriffen auf den Energiesektor zu einer Taktik der verbrannten Erde übergegangen sind. Gleichzeitig sind die Wärmekraftwerke besonders von den Streiks betroffen.

„Die Energietechniker arbeiten weiter an der Wiederherstellung der Anlagen, die bereits dutzende Male getroffen wurden, und versorgen die Menschen in der Ukraine weiterhin mit Strom“, sagte der CEO von Ukrenerho.

Zaichenko fügte hinzu, dass etwa die Hälfte der Autotransformatoren des Übertragungsnetzes vor Angriffen durch russische Drohnen geschützt ist.

Zur Wiederholung:

Am Morgen des 17. Oktober wurden in den Regionen der Ukraine Notstromabschaltungen eingeführt.

Auf Anweisung der NPC Ukrenerho wurden in allen Regionen Strombegrenzungspläne für Unternehmen eingeführt.