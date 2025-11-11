Ukrenerho hat den Umfang der Stromausfälle am Mittwoch festgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In einigen Regionen der Ukraine wird die Dauer der Stromabschaltungen mehr als 12 Stunden pro Tag betragen.

Am Mittwoch werden in den meisten Regionen der Ukraine rund um die Uhr Einschränkungen des Stromverbrauchs gelten. Dies berichtete Ukrenerho am Dienstag, den 11. November.

„Der Grund für die Einführung der Einschränkungen – die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen“, hieß es in dem Bericht.

So werden von 00:00 bis 23:59 Uhr stündliche Stromausfälle mit einem Umfang von 2 bis 4 Warteschlangen in Kraft sein. Darüber hinaus wird es von 00:00 bis 23:59 Uhr Strombegrenzungspläne für industrielle Verbraucher geben.

Ukrenerho erinnerte daran, dass sich die Zeit und der Umfang der Anwendung von Beschränkungen ändern können und forderte die Verbraucher auf, die Informationen auf den offiziellen Seiten der Oblenergos in den Regionen zu verfolgen.

Die Verbraucher in jedem Oblast, die nicht zur Liste der kritischen Infrastruktureinrichtungen gehören, werden in 6 Warteschlangen (Gruppen) eingeteilt. Die Anwendung von Einschränkungen auf drei Warteschlangen bedeutet, dass die Hälfte der Verbraucher in jeder Region stündlichen Abschaltplänen unterworfen ist. Vier Warteschlangen – Einschränkungen für bis zu 70% der Verbraucher in jeder Region.

Wenn Oblenergos eine Warteschlange von Abschaltplänen anwendet – bedeutet dies 4 Stunden Einschränkungen pro Tag, zwei Warteschlangen – 8 Stunden Einschränkungen, drei Warteschlangen – 12 Stunden Einschränkungen, vier Warteschlangen – mehr als 12 Stunden Einschränkungen.

Wie diese Last über den Tag verteilt wird und wie lange die Warteschlange dauert, liegt in der Verantwortung der Oblenergos.