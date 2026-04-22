Unbeschadet aus dem Kampf hervorgegangen: Gewinner und Verlierer im Konflikt zwischen „Darnitsa“ und den Apotheken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das ganze Jahr 2025 über wütete ein Krieg auf dem Pharmamarkt, in dem die größten Apothekenketten dem Unternehmen „Darnitsa“ gegenüberstanden. Wer hat diesen unausgesprochenen Marktkrieg gewonnen?

Der Pharmamarkt lebt seit über einem Jahr in einem Konflikt zwischen Arzneimittelherstellern und -händlern. Seine Akteure setzten sich für vorteilhafte gesetzliche Regelungen ein, boykottierten die Produkte einzelner Hersteller, und einige stellten die Produktion ein.

Anfang 2025 verbot die Regierung Marketingzahlungen (Vergütungen für die Werbung für ein Medikament am Verkaufsort), die einen erheblichen Teil der Einnahmen der Apotheken ausmachten, und begrenzte die Handelsaufschläge: für Apotheken auf maximal 35 %, für Distributoren auf bis zu 8 %.

Als Hauptlobbyisten dieser Änderungen betrachten die Arzneimittelhändler „Darnitsa“ – einen der größten einheimischen Pharmahersteller. Als Reaktion auf die Änderungen im Rechtsrahmen begannen die Apotheken angeblich gezielt, „Darnitsa“ aus den Regalen zu verdrängen.

Nach einem Jahr der Konfrontation haben sich die Konfliktparteien angeblich geeinigt. EP hat die Finanzergebnisse der Konfliktparteien auf dem Arzneimittelmarkt untersucht: „Darnitsa“ und die fünf größten Apothekenketten.

Apothekenketten

Auf dem Apothekenmarkt sind über 18.000 Verkaufsstellen für Arzneimittel tätig, doch etwa 50 % werden von den fünf größten Akteuren kontrolliert. Es handelt sich um die Ketten „Apotheka Nizkykh Tsin“, „Podorozhnik“, „Apotheka 9-1-1“, „Bazhayemo Zdorov’ya“ und „Dobroho Dnya“.

Jede dieser Ketten ist jedoch in zahlreiche GmbHs unterteilt, die häufig nach regionalen Gesichtspunkten gebildet werden. So verfügt beispielsweise die umsatzstärkste Kette „Apteka Nizkikh Cen“ über 33 regionale Gesellschaften. Allein in Kiew sind fünf dieser Organisationen tätig.