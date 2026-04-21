Kallas erwartet innerhalb der nächsten 24 Stunden eine endgültige Entscheidung über die 90 Milliarden Euro für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zudem sprachen sich die Außenminister der EU-Staaten für eine beschleunigte Vorbereitung des 20. Sanktionspakets gegen Russland aus. Die Entscheidung über die Gewährung eines Kredits in Höhe von 90 Milliarden Euro an die Ukraine könnte innerhalb der nächsten 24 Stunden getroffen werden.

Dies erklärte die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag im Netzwerk X berichtet.