Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ist für den Kreml der Hauptanreiz für den Abschluss eines Abkommens? Die Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau bewegen sich auf den Abschluss eines Abkommens zu, und die Beilegung des Krieges in der Ukraine könnte nur wenig Zeit in Anspruch nehmen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, in einem Interview mit Bloomberg.

Seinen Worten zufolge gibt es Fortschritte im Verhandlungsprozess mit Russland. Budanow ist zudem überzeugt, dass sich dieser nicht in die Länge ziehen wird.

„Alle verstehen, dass der Krieg beendet werden muss. Deshalb führen sie Verhandlungen. Ich glaube nicht, dass dies viel Zeit in Anspruch nehmen wird“, erklärte er.

Der Leiter des Präsidialamtes räumte ein, dass beide Seiten bisher in den von den USA vermittelten Verhandlungen „maximalistische Positionen“ vertreten hätten, sich aber allmählich einem Kompromiss annähern würden. Er merkte an, dass der Angreifer einen klaren Anreiz habe, ein Abkommen zu schließen.

„Im Gegensatz zu uns geben sie ihre eigenen Mittel aus. Das sind enorme Summen – bereits in Billionenhöhe“, erklärte Budanow.

Gleichzeitig lehnte er es ab, zu erläutern, wie ein möglicher Kompromiss in der Territorialfrage – dem schwierigsten Punkt der Verhandlungen – konkret aussehen könnte.

Bloomberg stellt unter Berufung auf Quellen im Kreml fest, dass die Verhandlungen in eine Sackgasse geraten sind und die Parteien lediglich Positionen festgehalten haben, die für die jeweils andere Seite inakzeptabel bleiben.

Friedensverhandlungen in der Ukraine