Kinderwagen werden auf zwei weiteren Strecken zum Einsatz kommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die drei neuen Kinderwagen der „Ukrsalisnyzja“ wurden umgerüstet und werden in zwei Zügen verkehren: Nr. 011/012 Lemberg – Odessa und Nr. 001/002 Charkiw – Iwano-Frankiwsk.

Dies geht aus einer Mitteilung der „Ukrsalisnyzja“ hervor, die der EP vorliegt.

Derzeit erweitert die staatliche Eisenbahn ihren Fuhrpark um sechs neue Kinderabteilwagen.

Sie alle werden einer Generalüberholung unterzogen, mit pädagogischen und interaktiven Elementen ausgestattet und für komfortable und sichere Reisen mit Kindern angepasst.

Sie sind ab dem 24. April ab Lemberg, ab dem 25. April ab Odessa, ab dem 2. Mai ab Charkiw und ab dem 3. Mai ab Iwano-Frankiwsk erhältlich. Drei weitere Wagen werden in Kürze den Bestand anderer Personenzüge ergänzen.

In den Wagen sind zusätzliche Handläufe im Gang in kindgerechter Höhe, Schutzvorrichtungen für die oberen Ablagen, Wickeltische und Klappsitze in den Toiletten, Laufgitter für einen sicheren Schlaf sowie Flaschenwärmer für Babynahrung installiert.

An Bord der Kinderwagen wird ein Kindermenü angeboten: Quarkküchlein oder Nuggets mit Buchweizen. Die Wagen sind zudem mit zusätzlichen klappbaren Rampen ausgestattet.

Fahrkarten für die Kinderwagen sind ausschließlich über die mobile App der Ukrsalisnyzja erhältlich. Ihr Preis entspricht dem Preis für Fahrkarten der entsprechenden Klasse im selben Zug.

In der App sind diese Wagen speziell mit „Kinder“ gekennzeichnet. Kinder bis einschließlich 5 Jahre reisen in den Zügen der Ukrsalisnyzja kostenlos und benötigen kein separates Ticket.