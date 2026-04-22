Russische Truppen haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Region Tschernihiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russische Truppen haben am Dienstag mit einer Drohne einen Angriff auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Region Tschernihiw verübt. Durch den Angriff wurden landwirtschaftliche Maschinen und Gebäude beschädigt. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes am 21. April mit.

„Heute Nachmittag wurde im Bezirk Nowgorod-Sewerski ein Treffer durch eine Drohne registriert. Landwirtschaftliche Maschinen und Gebäude wurden beschädigt“, hieß es in der Mitteilung.

Aufgrund der Gefahr weiterer Angriffe mussten die Rettungskräfte ihre Arbeit unterbrechen, die Brände konnten jedoch zügig gelöscht werden.

Am Ort des Einschlags waren 23 Feuerwehrleute und sechs Einsatzfahrzeuge im Einsatz.

Wie der Staatliche Katastrophenschutzdienst mitteilte, gab es keine Verletzten infolge des Angriffs der Russischen Föderation.

Zur Erinnerung: Am 20. April führten russische Truppen einen Drohnenangriff auf Pryluky durch. Eine Person wurde verletzt, außerdem brach auf dem Gelände der Polizeidienststelle des Bezirks Pryluky in der Oblast Tschernihiw ein Feuer aus.

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