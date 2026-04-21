Selenskyj äußerte sich zu den Überlegungen einer „symbolischen“ EU-Mitgliedschaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ukraine sei stark genug, um die EU zu stärken, doch seien „die EU-Länder recht skeptisch“, so der ukrainische Staatschef.

Der Ukraine sollte keine Teilmitgliedschaft in der EU angeboten werden. Sie muss ein gleichberechtigtes Land neben allen anderen Mitgliedern der Europäischen Union sein. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, dem 21. April, in einem Interview mit Clash Report.

„Als wir über den Kandidatenstatus (für den EU-Beitritt – Anm. d. Red.) sprachen, bat ich: ‚Bitte sagen Sie uns, was wir tun müssen, um auf dem gleichen Niveau wie Sie zu sein.‘ Bieten Sie uns keine Bedingungen wie eine ‚abgeschwächte EU‘ oder Artikel 5 mit Sicherheitsgarantien an, bitte seien Sie ehrlich zu uns“, erklärte der Staatschef seine Position.

Die Ukraine sei stark genug, um die EU zu stärken, doch „die EU-Länder sind ziemlich skeptisch“, meint der ukrainische Präsident.

„Sie alle sagen: ‚Nun, wir haben nicht vor, die Regeln um der Ukraine willen zu ändern.‘ Aber darum bitten wir nicht, wir bitten nicht darum, uns die Hälfte der Reformen oder etwas Ähnliches zu gewähren. Geben Sie uns keine zusätzlichen Zugeständnisse und betrachten Sie uns als gleichberechtigtes Land … Und wenn wir Sie stärken und Sie uns stärken, betrachten Sie uns nicht so, als würden wir Sie bitten, uns aufzunehmen“, fügte Selenskyj hinzu.

Die Ukraine braucht den EU-Beitritt, denn die Union könnte „die Ukraine verlieren, so wie sie Georgien verloren hat“, merkte Selenskyj an und wies darauf hin, dass er darüber mit den europäischen Partnern gesprochen habe.