Die Luftabwehr hat 189 von 215 Drohnen abgeschossen; an 13 Orten wurden Treffer verzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht vom 22. April hat die ukrainische Luftabwehr 189 von 215 russischen Schahed-Angriffsdrohnen und Drohnen anderer Typen zerstört. Der Angriff dauert an.

In der Nacht zum 22. April griffen die russischen Angreifer mit 215 Angriffsdrohnen der Typen Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ und anderen Typen an, davon waren etwa 140 vom Typ „Schahed“.

Quelle: : Kommando der Luftstreitkräfte

Details: : Nach vorläufigen Angaben wurden bis 8:00 Uhr 189 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ sowie Drohnen anderer Typen im Norden, Süden und Osten des Landes von der Luftabwehr abgeschossen und neutralisiert.

Es wurden 24 Treffer von Angriffsdrohnen an 13 Orten sowie der Absturz von Trümmerteilen an 6 Orten registriert.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Der Angriff dauert an, feindliche Drohnen befinden sich im Luftraum.