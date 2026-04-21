Seit Beginn des Tages kam es an der Front zu fast 200 Gefechten – Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Beginn des Tages am 21. April kam es an der Front zu 194 Gefechten, davon 43 im Raum Pokrowsk.

Quelle: Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine, Stand 22:00 Uhr

Wörtlich: : „Der Gegner hat 50 Luftangriffe geflogen und 159 Lenkbomben abgeworfen. Darüber hinaus setzte er 3982 Kamikaze-Drohnen ein und führte 2112 Beschüsse von Ortschaften und Stellungen unserer Truppen durch.“

Details: : In den Richtungen Nord-Slobschana und Kursk führte die Russische Föderation vier Luftangriffe unter Einsatz von neun Lenkbomben durch und beschoss 88 Mal Stellungen unserer Truppen sowie Ortschaften, davon dreimal mit Raketenwerfern.

Im südlichen Slobodschan-Gebiet griff der Feind zweimal Stellungen ukrainischer Einheiten an.

Im Raum Kupjansk griff der Feind zweimal an.

Im Raum Lyman wehrten ukrainische Soldaten sieben Angriffe der Angreifer ab.

Im Raum Slowjansk versuchte der Feind zweimal, vorzustoßen.

Im Raum Kramatorsk griffen die Angreifer sieben Mal an.

Im Raum Kostjantynivka stürmten die Angreifer 25 Mal die Stellungen der ukrainischen Verteidiger.

Im Raum Pokrowsk führte der Feind 43 Angriffe durch.

Nach vorläufigen Schätzungen wurden heute in diesem Abschnitt 97 Angreifer getötet und 27 verwundet.

In der Richtung Olexanderivka griffen die Angreifer zwölfmal an.

In der Richtung Huliaipole wurden 11 Angriffe der Russen verzeichnet.

Im Raum Orichiv griff der Feind fünfmal an.

In der Richtung Prydniprovsk führte der Feind vier Sturmangriffe durch.