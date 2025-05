Unternehmen werden mehr Mitarbeiter buchen können: Erklärung des Ministeriums für digitale Transformation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine werden Unternehmen nach Änderungen der Buchungsregeln mehr Spezialisten buchen können.

Nach Änderungen der Buchungsregeln können Unternehmen in der Ukraine mehr Fachkräfte buchen. Von nun an umfasst die Gesamtzahl der wehrpflichtigen Mitarbeiter des Unternehmens auch Mitarbeiter, die nach dem 18. Mai 2024 mobilisiert wurden.

Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für digitale Transformation mit.

Zuvor umfasste die Gesamtzahl der wehrpflichtigen Arbeitnehmer nur diejenigen, die zum Wehrdienst gemeldet waren. Jetzt werden auch diejenigen einbezogen, die nach dem 18. Mai mobilisiert werden. Das bedeutet, dass das Unternehmen mehr Personen anmelden kann.

Wenn z.B. 80 Mitarbeiter gemeldet waren und weitere 20 nach dem 18. Mai mobilisiert wurden, konnten vorher 40 (50% von 80) gebucht werden. Jetzt sind es 50 (50 % von 100).

„ Wenn die mobilisierten Arbeitnehmer nicht automatisch in der Gesamtzahl enthalten waren, muss der Arbeitgeber sich mit dem MCC und JV in Verbindung setzen, um seine Daten zu aktualisieren. Außerdem enthält die Liste keine Mitarbeiter, die bei einem anderen Unternehmen gebucht sind“, heißt es in der Erklärung.

Wer kann eine Reservierung beantragen:

Juristische Personen oder ihre Niederlassungen;

Das Unternehmen muss auf der einheitlichen Liste der kritischen Infrastrukturen stehen;

Die Mitarbeiter müssen offiziell angestellt sein;

Im Register der wehrpflichtigen Personen muss vermerkt sein, dass der Mitarbeiter „von der militärischen Registrierung ausgeschlossen“ ist, d.h. er oder sie ist bei dem Unternehmen angestellt und nicht bei der MCC und JV registriert.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Die Regierung plant in naher Zukunft keine wesentlichen Änderungen an den Kriterien und Ansätzen für Mobilisierungsbefreiungen.