USA lehnen Senkung der russischen Ölpreisobergrenze ab, Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Vereinigten Staaten wollen den Höchstpreis für russisches Öl im Rahmen der Gruppe der Sieben nicht senken.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.

Die Quellen der Publikation behaupten, dass die Vereinigten Staaten nicht von ihrer Position zur Senkung der Preisobergrenze für russisches Öl abrücken. Dies dämpft die Hoffnungen Europas, dass eine solche Entscheidung auf G7-Ebene während des Gipfels in Kanada getroffen wird.

Die Quellen von Bloomberg stellen klar, dass die Entscheidung, den Höchstpreis für russisches Öl zu senken, bei US-Präsident Donald Trump liegt. Bislang hat es jedoch keine Änderungen an der Position gegeben, die die USA bei einem Treffen der G7-Finanzminister Anfang des Jahres dargelegt haben.

Senkung der Preisobergrenze

Zur Erinnerung: Die Europäische Union und das Vereinigte Königreich versuchen, die Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel auf 45 Dollar zu senken, um Russlands Fähigkeit, den Krieg zu finanzieren, zu untergraben.

Die Europäische Union hat solche Maßnahmen bereits in ihr jüngstes Sanktionspaket gegen Moskau wegen dessen Einmarsch in der Ukraine aufgenommen. Bislang wurde das Paket jedoch nur von der Europäischen Kommission vorgelegt und ist noch nicht in Kraft getreten.

Inmitten des Schlagabtauschs zwischen Israel und dem Iran sind die Ölpreise stark auf etwa 73 Dollar pro Barrel angestiegen.

Wie das Institute for the Study of War (ISW) festgestellt hat, könnte dies Russland bei seinen militärischen Bemühungen gegen die Ukraine in die Hände spielen.