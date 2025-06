Veränderungen auf dem Immobilienmarkt: Käufer haben neue Ansätze beim Kauf von Wohnungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die militärische Realität zwingt die Ukrainer dazu, ihre Herangehensweise an den Immobilienkauf zu überdenken und Wohnungen zu einem „Sicherheitspolster“ für Familien zu machen.

Dies berichtete die Präsidentin des ukrainischen Immobilienmaklerverbandes Olena Gaidamakha, berichtet Ukrinform.

„Seit einiger Zeit beobachten wir das Aufkommen eines neuen Käuferbildes: Menschen aus Dnipro kaufen in Iwano-Frankiwsk, schließen ihre Wohnungen und ziehen zurück nach Dnipro. Sie warten ab – wenn es unsicher wird, dort zu leben, werden sie zumindest in der Lage sein, ihre Familien in ihre eigenen Häuser zu bringen“, erklärt die Expertin.

Ihr zufolge haben diese Käufer nicht vor, sofort umzuziehen, sondern sind bereit, viel Geld in eine Immobilie zu investieren, die möglicherweise für Monate oder Jahre leer steht. Dies steht in krassem Gegensatz zu der traditionellen Wahrnehmung von Immobilien als Einkommensquelle oder als Wohnort.

„Kürzlich hatten wir eine Person, die eine Wohnung in Kiew kaufen wollte, falls es in Saporischschja sehr gefährlich werden sollte“, fügte Gaidamakha hinzu.

Der Experte stellte auch fest, dass dieser Trend eine zusätzliche Nachfrage nach Wohnungen in relativ sicheren Regionen schafft, unabhängig vom tatsächlichen Bedarf an Wohnraum.

Lesen Sie auch: Zweiter Wind. Warum alte Wohnungen in Kiew beliebt geworden sind

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Am 23. Juni lagen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für Wohnraum in der Ukraine bei rund 890 USD auf dem Primärmarkt und 1.025 USD auf dem Sekundärmarkt.

Um eine Ein-Zimmer-Wohnung auf dem Sekundärmarkt in regionalen Zentren zu kaufen, müssen Ukrainer durchschnittlich 5-7 Jahre arbeiten und ihr gesamtes Gehalt sparen.