Die ständige Erhöhung der Stromtarife durch NPC Ukrenerho kann die Existenz der Industrie in der Ukraine bedrohen.

Dies erklärte der Vorsitzende des Verbands der Metallurgen der Ukraine, Serhij Bilenkyj, wie RBK Ukrajina berichtet.

Ihm zufolge haben die energieintensiven Unternehmen ihre Sicherheitsmarge bereits ausgeschöpft, und eine weitere Erhöhung der Tarife wird ihre Arbeit wirtschaftlich unmöglich machen.

„Das ist keine Frage der Wettbewerbsfähigkeit mehr, sondern eine Frage, ob die Ukraine überhaupt noch eine Industrie haben wird. „Es ist bequem für Ukrenerho, alle Probleme auf die Wirtschaft abzuwälzen und sich nicht allzu sehr um seine eigene Effizienz zu kümmern. Die Sicherheitsmarge der energieintensiven Produktion ist jedoch längst ausgeschöpft“, sagte Bilenkyj.

Er betonte, dass die Folgen einer solchen Politik systemisch wären: Schließungen von Unternehmen, Personalabbau, ein Rückgang der Steuereinnahmen und der Deviseneinnahmen der Exporteure.

„Es ist viel einfacher, einen Industriebetrieb zur Schließung zu zwingen, als seine Arbeit später wieder aufzunehmen. Wir riskieren, das Wichtigste zu verlieren – die menschlichen Ressourcen. Und während die Wirtschaft dank internationaler Unterstützung noch irgendwie im Gleichgewicht ist, wird es unmöglich sein, alle Verluste nach dem Krieg wieder auszugleichen“, warnte er.

Der FEU-Präsident forderte die Regierung auf, unvernünftige Entscheidungen zur Erhöhung der Tarife zu verhindern und betonte, dass die Effizienz der staatlichen Energieunternehmen durch interne Reformen sichergestellt werden sollte, anstatt Druck auf die Industrie auszuüben, die das Rückgrat der ukrainischen Wirtschaft bleibt.