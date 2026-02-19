Das Verteidigungsministerium hat einen neuen Meilenstein für die ukrainische Rüstungsindustrie bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Inländische Hersteller decken bereits mehr als die Hälfte des Bedarfs der Streitkräfte an modernen Waffen.

Der ukrainische Rüstungssektor hat während des umfassenden Krieges ein beispielloses Wachstum verzeichnet. Dies gab das Verteidigungsministerium am Donnerstag, dem 19. Februar, bekannt.

„Die Produktionskapazitäten haben sich um das 50-fache auf 50 Milliarden Dollar erhöht. Dadurch decken einheimische Hersteller bereits mehr als die Hälfte des Bedarfs der Streitkräfte an Waffen“, erklärte die Beraterin des Verteidigungsministers, Hanna Hwosdyar, während der Diskussion „Europäische industrielle Abschreckung: Lehren und Schlussfolgerungen direkt aus der Ukraine und Europa“ auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Ihren Angaben zufolge hat die Ukraine bereits bewiesen, dass sie in der Lage ist, die Rüstungsproduktion selbst unter den Bedingungen eines umfassenden Krieges schnell zu skalieren.

„Wir werden zu einem zuverlässigen Partner, der Europa beim Aufbau eines hochmodernen Verteidigungssystems unterstützt, insbesondere durch die Schaffung gemeinsamer Produktionsstätten, um sowohl unsere eigenen Fähigkeiten als auch die unserer Partner zu stärken“, betonte Gvozdyar.

Im Rahmen der Konferenz schlossen ukrainische Waffenhersteller mehrere Vereinbarungen über die gemeinsame Produktion von Aufklärungs-UAVs, Mittelstrecken-Angriffsdrohnen, Multirotor-UAVs und bodengestützten unbemannten Systemen.