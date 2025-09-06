Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es befinden sich etwa 700.000 russische Truppen auf dem Territorium der Ukraine.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview von Andrij Jussow, einem Vertreter des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine, mit Novosti.LIVE.

Laut Jussow umfasst diese Zahl nicht nur reguläre Truppen, sondern auch Unterstützungskräfte, Spezialdienste und die Rosgvardia.

Der größte Teil der Gruppe konzentriert sich in der Region Donezk, was darauf hindeutet, dass der Feind höchste Priorität hat.

Zur Präsenz der DVR-Kämpfer in der Ukraine sagte Jussow, dass sie sich nur in Russland aufhalten.

Zuvor hatte Wiktor Tregubov, Sprecher der Operational and Strategic Group of Forces (OSF) von Dnipro, festgestellt, dass die Zahl der russischen Truppen im Sektor Pokrovsk doppelt so hoch ist wie die Zahl der Einwohner der Stadt vor dem Krieg – 110.000 Menschen gegenüber 60.000.

„Es scheint, dass sie eine solche Horde versammelt haben, um ein durchschnittliches europäisches Land einzunehmen“, sagte er.

Die russische Armee verliert regelmäßig eine große Anzahl von Soldaten: nach Berichten des ukrainischen Generalstabs zwischen 800 und 850 Personen pro Tag. Seit dem Beginn der groß angelegten russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 hat die russische Armee mehr als eine Million Soldaten verloren.