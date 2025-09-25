Das Werk Kvant wurde bei einer Auktion in Kiew verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine hat einen staatlichen Anteil von mehr als 73% des genehmigten Kapitals des Kiewer Werks Kvant für 401,5 Mio. Hrywnja verkauft. Darüber berichtete die Agentur am Donnerstag, den 25. September.

„Das Team von FDIU hat eine erfolgreiche Auktion zur Privatisierung des staatlichen Aktienpakets in Höhe von 73,2784% des genehmigten Kapitals von JSC Plant Kvant durchgeführt. Bei der Versteigerung des Objekts konkurrierten fünf Teilnehmer, was zu einem Anstieg der Kosten um das 2,32-fache von anfänglich 172.961.546 Hrywnja bis zum Endpreis von 401.500.000,00 Hrywnja führte“, heißt es im Bericht.

Der Gewinner der Auktion war General Agro Trade Ltd. Laut dem System YouControl wurde das Unternehmen 2018 in Kiew registriert, die Haupttätigkeit wird als Vermietung und Betrieb von eigenen oder gepachteten Immobilien definiert.

Der neue Eigentümer verpflichtet sich, die Lohn- und Haushaltsschulden des Unternehmens innerhalb von sechs Monaten zu begleichen sowie die Entlassung von Mitarbeitern innerhalb von sechs Monaten zu verhindern.

Das Werk Kvant befindet sich im Goloseevsky Bezirk der Hauptstadt, nicht weit von der U-Bahn-Station Vasilkovskaya entfernt.

„Zu den wichtigsten Vorteilen gehören die große Fläche der Produktionsanlagen und die günstige Lage, die zusätzliche Entwicklungs- und Geschäftsmöglichkeiten schafft“, fügte das FDIIU hinzu.